Sakarya Üniversitesinde, Personel Dairesi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü ile Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde "Yapay Zekayı Keşfediyorum" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Topal, sunum yaparken yapay zekanın tanımı, tarihçesi ve günümüzdeki kullanım alanları üzerine bilgi verdi. Tesla araçlarının kazalardan kaçınmak için kullandığı sistemlerden örnekler paylaşılırken, OpenAI’ın kuruluş felsefesi olarak "tüm insanlık için yapay zeka üretme" vizyonu vurgulandı. Topal, yapay zekanın sihirli bir çözüm değil, tahmine dayalı bir sistem olduğunu ve makine öğrenmesi temelli olarak çalıştığını belirtti. Ayrıca Topal, yapay zekanın dört temel bileşen etrafında geliştiğini aktardı.

Katılımcılara örnek olarak ChatGPT’yi tanıtan Topal, bu uygulamanın yalnızca 5 gün içinde bir milyon kullanıcıya ulaştığını belirtti. ChatGPT’nin gelişim süreci ve benzerlerinden farkları hakkında bilgi veren Topal, yapay zekayla etkili iletişim kurmak için nasıl prompt verilmesi gerektiğine dair öneriler de sundu.