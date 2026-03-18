Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, ilçe genelindeki mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ederek saha çalışmalarını yerinde inceledi.

Erenler Belediye Başkan Dinç, iftar programlarında ve mahalle buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Gündüz saatlerinde ilçedeki belediye çalışmalarını denetleyen ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Dinç, akşam saatlerinde ise vatandaşların iftar sofralarına konuk oluyor. Mahalle ziyaretleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, ilçede hayata geçirilecek projeler hakkında istişarelerde bulunuluyor.

'Ziyaretlerimize devam edeceğiz'

Vatandaşlarla bir araya geldiği programlarda birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Şenol Dinç, şu ifadeleri kullandı:

'İlçe genelindeki ziyaretlerimizde komşularımızın misafirperverliğiyle karşılaşıyoruz. Erenler'e hizmet noktasında vatandaşlarımızın görüşleri bizler için önemli. Birlik, beraberlik ve istişare içerisinde güzel ilçemiz Erenler'imize hizmet etmeye devam edeceğiz. Gönülden gönüle giden bu yolu koruyarak, mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeyi sürdüreceğiz.'