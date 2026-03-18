Tavas Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde gıda satışı yapan işyerleri ve imalathanelerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Tavas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Kuruyemişçi, şekerleme ve benzeri gıda satışı yapan işyerleri ile imalathanelere denetimler yapıldı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde işyerlerinin hijyen durumu, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketi uygunluğu detaylı şekilde denetlendi. Vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçilmesi hedeflenirken, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirterek, 'Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir' ifadelerini kullandı.