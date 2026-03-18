18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'ye giden ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törenin ardından Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile Valiliğe giden Bakan Yaşar Güler burada yöresel kıyafetler giyen minik çocuklar tarafından karşılandı.

Bakan Yaşar Güler ziyarette, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.