Esenyurt Belediyesi, Mayıs ayı boyunca her yaş grubuna hitap eden kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçe sakinlerini dopdolu bir programla buluşturuyor. Sergiden söyleşiye, tiyatrodan konsere, çocuk etkinliklerinden sinema gösterimlerine kadar birçok etkinlik, Mayıs ayı boyunca Esenyurt'un farklı kültür merkezlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Program kapsamında ilk olarak 4-10 Mayıs tarihleri arasında Torium AVM'de 'Anneler Günü El Emeği Sergisi' sanatseverlerle buluşacak. 5 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde Pedagog ve Yazar Necla Koytak'ın katılımıyla 'Annenin Önemi ve Ailedeki Yeri' başlıklı söyleşi düzenlenecek.

Çocuklara yönelik etkinlikler kapsamında 9 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'te Nene Hatun Kültür Merkezi'nde 'Pepo Show' sahnelenecek. Aynı gün saat 19.30'da Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde Klasiklerden Günümüze Türk Müziği mini fasıl konseri gerçekleştirilecek. Anneler Günü'ne özel programlar çerçevesinde 10 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde 'Kalbimizden Annelere Türküler' konseri düzenlenecek.

Kültür sanat takvimi kapsamında 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00, 12.00 ve 14.00'te Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde 'Türkülerle Tarih ve Medeniyet Söyleşileri' programı yapılacak. 12 Mayıs Salı günü saat 14.30'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Eğitimci-Yazar Gri Koç gençlerle buluşarak 'YKS'de Derece Taktikleri' söyleşisini gerçekleştirecek.

Sanat etkinlikleri kapsamında 13 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te Kadın Sanat Merkezi'nde 'Tezhip Sanatında Üslup' söyleşisi yapılacak. Aynı gün saat 20.00'de Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde Esenyurt Belediye Tiyatrosu tarafından 'Sara'yı Evlendirmek' adlı yetişkin tiyatrosu sahnelenecek. Müzikseverler için 14 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne alacağı 'Ses Ver Anadolu' konseri gerçekleştirilecek.