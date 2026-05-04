Sosyal medyada 'Havadaki Laz' olarak tanınan ve çektiği uçuş ile seyahat videolarıyla geniş bir kitleye ulaşan Pilot Murat Şen, Avrasya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Havacılık ve Dijital Medya' konulu söyleşiye katıldı.

Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı ile Medya Kulübü tarafından organize edilen etkinlikte Şen, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Özellikle kendine has anlatımı ve yöresel üslubuyla dikkat çeken Şen, dijital platformlarda Trabzon kültürünü de tanıtan içerikler üretmesiyle öne çıkıyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesi Ataköy Mahallesi'nden olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Şen, kıtalararası uçuşlarla sürdürdüğü pilotluk kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim faaliyetlerinde de aktif rol aldığını ifade etti.

Söyleşi kapsamında öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Şen, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı bünyesinde bulunan Mock-Up sınıfını da ziyaret etti. Kendi memleketinde bu tür bölümlerin bulunmasının önemine değinen Şen, 'Trabzon'da bu imkanların olması çok değerli. Sizler de oldukça iyi uygulama alanlarında eğitim alıyorsunuz, gelecekte çok başarılı olacağınıza inanıyorum' dedi.

'Faroz'dan Uzungöl'e havadan yolculuk'

Konuşmasında geleceğe yönelik hayallerini de paylaşan Şen, Amerika'da yaygın olan denize iniş yapabilen küçük uçakların Trabzon'da da kullanılabileceğini belirtti. Faroz Limanı'ndan kalkacak bu uçaklarla Uzungöl ve Sera Gölü gibi turistik noktalara ulaşım sağlanabileceğini dile getiren Şen, 'Düşünsenize, bir turist Uzungöl'e gitmek istiyor. Faroz'dan alıp kısa sürede ulaştırıyorsunuz. Amerika'da bu sistem oldukça gelişmiş, bazı bölgelerde birçok kişi pilotluk lisansına sahip ve kendi uçağını kullanıyor' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı ile İletişim Fakültesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Program sonunda Avrasya Üniversitesi Genel Sekreter Gülay Yeniçeri tarafından Pilot Murat Şen'e plaket takdim edildi.