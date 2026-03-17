Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince horoz dövüşü organize edildiği belirlenen çadıra baskın yapıldı. Operasyonda 33 adet dövüş horozu ele geçirilirken, 16 kişiye 185 bin 664 lira idari para cezası uygulandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ile Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve sivil unsurların katılımıyla horoz dövüşü organize edildiği belirlenen çadıra baskın yapıldı. Çadırda yapılan aramada 33 adet Hint (dövüş) horozu ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çadırda bulunan 16 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde toplam 185 bin 664 TL idari para cezası uygulanırken, organizasyonu sağladığı belirlenen 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.