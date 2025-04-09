Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, teşkilatın 180 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak, güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması adına gece gündüz demeden görev yapan polis teşkilatının toplumun huzur ve güvenliği için büyük bir fedakârlıkla çalıştığını ifade etti. Dursun, bu anlamlı günde, devletin en önemli temsilcilerinden biri olan Kaymakam Kapankaya ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Selami Kapankaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türk Polis Teşkilatı’nın yalnızca güvenliğin sağlanmasında değil, aynı zamanda vatandaşla devlet arasında köprü kuran önemli bir kurum olduğunu belirtti. Polis teşkilatının gösterdiği özverili çalışmaların her zaman takdir edildiğini belirten Kapankaya, tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası’nı ve teşkilatın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türk Polis Teşkilatı 180. yaşını etkinliklerle kutluyor

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Turgutlu’da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Kutlamalar kapsamında ilk olarak bugün, saat 12.00’de Şehitler Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulacak. Ardından, 10 Nisan Perşembe günü saat 11.30’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda resmi bir tören gerçekleştirilecek. Törene Turgutlu halkının yoğun katılımı bekleniyor.