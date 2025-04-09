İstanbul Arnavutköy’de seyir halinde olan bir motosikletli kurye, dönüş yapmak isteyen bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan motosikletli park halindeki araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşandı. Fatih Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletli kurye, dönüş yaparak ara sokağa girmeye çalışan bir otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kaza sonrasında savrularak yere düştüğü ve yaralandığı görüldü. Sürücü çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken araçlarda maddi hasar oluştu.