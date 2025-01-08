Turgutlu Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında toplamda 14 madde görüşülüp karara bağlandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılan 2025 yılının ilk meclis toplantısı Başkan Çetin Akın’ın konuşmasıyla başladı. Başkan Çetin Akın konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Turgutlu’ya gelişinin 102. yıl dönümünü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, Sağlıkçılar Günü ile 1. İnönü Zaferi’ne yer verdi. Başkan Çetin Akın ayrıca Uğur Mumcu, Ali Gaffar Okkan, Prof. Dr. Muammer Aksoy başta olmak üzere ocak ayı içerisinde hayata veda eden tüm kıymetli isimleri rahmetle andığını ifade etti.

Başkan Çetin Akın, 2025 yılının ilk meclisinde tüm Turgutlu halkının kandillerini şu sözlerle kutladı:

“Mübarek Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Üç Ayların başlangıcının Turgutlu’muza ve ülkemize sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Bu özel ve anlamlı günlerin barış, sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini temenni ediyorum.”

Ocak ayı meclis toplantısında 14 madde görüşülerek karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı gündemin on dördüncü ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.