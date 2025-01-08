Aydın Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyelerine esnafların korunması amacıyla mektup gönderen Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü; "Belediyelerimizin desteği, esnafımızın korunması için büyük önem taşımaktadır" dedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, yerel esnafın geleceğini güvence altına almak ve Aydın ekonomisinin daha güçlü temeller üzerinde yükselmesini sağlamak amacıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 17 ilçe belediye başkanına anlamlı bir mektup gönderdi. Başkan Künkcü, yerel ekonomiye zarar veren uygulamalara karşı önlem alınmasını talep ederek, esnafın daha adil bir ticaret ortamında faaliyet göstermesi için destek istedi.

Künkcü, belediye başkanlarına gönderdiği mektupta “Yerel esnafımız, büyük özveri ve emekle ayakta kalmaya çalışırken, şehrimizde ve ilçelerimizde açılan sosyete pazarları, yöresel pazarlar, belediyeler tarafından işletilen kafeler, şehir lokantaları ve düzenlenen tanıtım günleri gibi organizasyonların yerel ekonomimize ciddi zararlar verdiğine üzülerek tanıklık etmekteyiz. Bu tür uygulamalar, yerel esnafımızın ticaret alanlarını daraltarak ve rekabetten öte bir adaletsizlik oluşturarak kazançlarını azaltmaktadır. Bunun sonucunda, esnafımız yalnızca ticari anlamda değil, sosyal ve ekonomik anlamda da zor duruma düşmektedir. Esnafın ayakta kalması; onların geleceği kadar, şehrimizin sosyal dokusunun ve ekonomik sürdürülebilirliğinin korunması için de son derece önemlidir” ifadelerine yer verdi.

"Esnafımızın alın terini tehdit eden girişimlerden uzak durun"

Belediye başkanlarının yerel esnafın yanında olması gerektiğini belirten Künkcü; "Belediye başkanları olarak yerel ekonomiyi desteklemek ve esnafımızı korumak adına adımlar atmanız gerektiğine inanıyoruz. Sosyete pazarlarının ve benzeri girişimlerin bir çözüm olmadığı, aksine şehirlerimizin ekonomik dengelerini bozduğu gerçeğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu tür organizasyonların kurulmasına izin verilmemesi ve mevcut olanların etkilerinin gözden geçirilmesi yönünde duyarlılık göstermenizi talep ediyoruz. Amacımız; tüm zorluklara rağmen mücadele eden esnafımıza sahip çıkarak, onların daha sağlıklı ve adil bir ticaret ortamında faaliyet göstermelerini sağlamaktır. Esnafımızın geleceği için gereken her platformda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ancak bu konuda belediyelerimizin desteği, esnafımızın korunması için çok daha büyük bir önem taşımaktadır. Sizden ricamız, yerel ekonomimizi, esnafımızın alın terini ve yöre halkının geleceğini tehdit eden bu tür girişimlere karşı tedbir almanızdır. Gösterdiğiniz iş birliği ve hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz” dedi.