Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nden Prof. Dr. Murat Arslan, tüp bebek tedavisinde (IVF) düşük yumurta rezervine sahip kadınlar için taze embriyo transferinin, bazı hastalarda, dondurulmuş embriyo transferine kıyasla daha yüksek başarı oranı sağlayabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Arslan, Çin’de Shandong Üniversitesi Üreme Tıbbı Merkezi tarafından yürütülen ve The BMJ dergisinde yayımlanan araştırmaya atıfta bulunarak, "Bu çalışma, düşük yumurta rezervine sahip kadınlar için taze embriyo transferinin canlı doğum oranlarını artırabileceğini gösteriyor. Bu nedenle tüp bebek tedavisinde bireyselleştirilmiş yaklaşımlar büyük önem taşıyor" dedi.

Taze embriyo transferi ile doğum oranı yüzde 40’a ulaştı

Araştırmada, 30’lu yaşlarında ve az sayıda sağlıklı yumurtası bulunan 838 kadın incelendi. Katılımcılar rastgele iki gruba ayrılarak bir kısmına taze embriyo, diğer kısmına ise dondurulmuş embriyo transfer edildi. Sonuçlara göre, taze embriyo transferi yapılan kadınların yüzde 40,1’i sağlıklı bir bebek dünyaya getirirken, dondurulmuş embriyo transferi yapılan grupta bu oran yüzde 31,5 olarak tespit edildi. Ayrıca, taze embriyo transferi yapılan kadınlarda gebelik oranları daha yüksek, düşük yapma riski ise daha düşük bulundu. Araştırmacılar, tüp bebek tedavisinde embriyo transfer stratejisinin hastanın bireysel özelliklerine göre belirlenmesi gerektiğini vurgularken, konuyla ilgili daha fazla çalışma yapılmasının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Arslan, tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını artırmak için hastaların bireysel özelliklerine uygun tedavi planlarının oluşturulması gerektiğini belirterek, "Her hastanın klinik özellikleri farklıdır. Taze embriyo transferinin kimler için daha avantajlı olduğu konusunda hastaya özel değerlendirme yapmak en doğru yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.