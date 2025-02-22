Tunceli’de binlerce kişinin yaşadığı mahallenin içme suyu sorunu çözülüyor.

Tunceli merkeze bağlı Aktuluk Mahallesi’nde uzun yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşanıyordu. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu’nun talimatıyla gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında, saniyede 20 litre akan içme suyu tespit edildi. İçme suyunun kısa sürede yapılacak depolarla sadece mahalleye değil ihtiyaç duyulan diğer yerlere de verileceği belirtildi.

Alanda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, "Geçen hafta burada uygun bir yer tespit ettik ve sondaj çalışmasıyla muazzam bir suyla karşılaştık. Saniyede 20 litre akan çok önemli bir suya kavuştuk. Bu su, sadece Aktuluk Mahallesi’nin değil, mezraların, üniversitemizin, kredi ve yurtlar kurumunun su sorununu da çözecek. Bereketli bir sondaj oldu. Kısa zamanda deposunu da yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Mahalle sakinleri de uzun yıllardır devam eden içme suyu sorununu çözdüğü için Tekbıyıkoğlu’na çiçek vererek teşekkür etti.