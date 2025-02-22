Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayırseverlerle iş birliği halinde hayata geçirdiği Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda miniklere özgü faaliyetler yapılıyor. Bu istikamette kütüphanenin minik üyeleri ‘Kurabiyemi Tasarlıyorum’ etkinliğinde bir araya geldi.

Kayseri’de çocuk yaşlı erkek kadın herkese ve her kesime yönelik hizmeti yayarak ulaştırmaya gayret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğini öncelediği büyükşehir belediyesi, bu anlayışın en belirgin örneklerinden birisi olan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda miniklere yönelik bilgiye ve sosyalleşmeye dönük çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda güzel bir etkinliğe imza atan kütüphanede bütün minikler, gerçekleşen etkinliğin her aşamasına dâhil olarak kurabiye yaptılar. Hijyen kurallarına uyarak önlük ve bone giyen çocuklar, çeşitli şekerlemelerle kurabiyelerini süsledikten sonra keyifle yediler. Veliler ise çocuklar için inanılmaz keyifli bir etkinlik olduğunu dile getirdikleri çalışmalar için teşekkürlerini sundular.

Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan etkinlikte, kurabiye yapımını ve süslemesini öğrenen minikler, hem öğrendiler, hem de eğlendiler.