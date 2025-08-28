Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından koordine edilen ’Tunceli Yazıyor’ Projesinin kapanış programı düzenlendi.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından koordine edilen Tunceli Yazıyor Projesi kapanış programına öğretmenevinde düzenlendi. Proje ile öğrencilerin bilgilerini geliştirilmesi, yazarlık becerilerinin güçlendirilmesi ve düşüncelerini özgün biçimde ifade etmeleri hedeflendi. 3 gün gerçekleştirilen proje, farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin katılımıyla çok oturumlu atölye çalışmaları şeklinde uygulandı.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl de kapanış programına katıldı. Kapanış programında öğrencilere sertifikaları takdim edilirken, Vali Aygöl öğrenciler ve eğitimcilerle bir araya gelerek projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.