Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden başlatılan ‘81 İlde 81 Orman’ projesinin yeni durağı Tunceli’de 10 bin fidan toprakla buluşuyor.

Toprağı koruyan, su varlıklarını besleyen, havayı temizleyen ve sayısız canlıya ev sahipliği yapan ormanlar, ekosistemin kritik bir parçası. Bu yüzden küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, orman yangınları, kontrolsüz kentleşme ve insan faaliyetleri gibi nedenlerle zarar gören ormanları ve doğayı korumaya; yaşanabilir bir geleceğe katkı sunmaya yönelik her çaba çok kıymetli.

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle ilk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen 81 İlde 81 Orman projesi, 2024’te yeniden hayata geçirildi.

Bankanın ikinci yüzyılının ilk yılında da devam eden projeyle bugüne kadar 15 ilde dikim törenleri gerçekleşti. 81 ilin tamamında yeni fidanları toprakla buluşturmayı amaçlayan proje ile 5 yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilecek ve sonraki üç yıl boyunca ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımları yapılacak.

2025 sonbahar sezonundaki dikim törenlerinden ikincisinin gerçekleştiği Tunceli’de tören, Hozat ilçesine bağlı Çaytaşı köyünde düzenlendi. Törene Hozat Kaymakamı Yasin Gürkan, Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya, Hozat İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Kaflı, Tunceli Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel, Tunceli Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Umut Kiraz, Türkiye İş Bankası Tunceli Şube Müdürü Mahir Kılıç, TEMA Vakfı Tunceli İl Temsilcisi Erhan Fırat’ın yanı sıra Tuncelili öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Tunceli’de 10 bin fidan toprakla buluşacak

‘81 İlde 81 Orman’ projesiyle yüzde 35’i ormanlık alanlardan oluşan Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Çaytaşı köyünde yer alan 10 hektarlık alanda 10 bin fidan toprakla buluştu.

Projenin 2008-2017 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2012 yılında Tunceli merkeze bağlı Rostan mevkiinde yapılan dikimlerde 7 bin fidan toprakla buluşmuştu. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.