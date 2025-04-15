Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, "TSE, sanayicimizin kalbinde yer alan ve ona küresel pazarda rekabet gücü kazandıran bir kurumdur" dedi.

TSE, sanayiciler ve iş dünyası temsilcileriyle Gebze Kalite Kampüsü’nde düzenlediği ‘TSE-Sektör Buluşmaları’ etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte, TSE’nin sunduğu hizmetler ve Türkiye sanayisinin gelişim sürecine katkıları ele alındı. TSE Gebze Kalite Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Menekşe Çelik, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Fatih Yalçınkaya, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOSGEB Kocaeli Doğu ve Batı Müdürlükleri Müdürü İbrahim Ustaömer, Gebze Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, TÜBİTAK MAM Strateji ve Proje Yönetimi Direktörü Doç. Dr. Abit Balin, TÜBİTAK MAM Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Dr. Samet Feyyaz Hamamcı ile çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında kaliteli ve uluslararası standartlarda üretimin büyük rol oynadığını vurguladı. Vali Aktaş, "Düzenlenen bu önemli organizasyonda aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim. Ülke olarak kalkınma hamleleri çerçevesinde kaliteyi yakalayıp dünyayla rekabet ediyor hale gelmek mutluluk verici" dedi.

Üretimin hem nitelik hem de sürdürülebilirlik açısından geliştirilmesi gerektiğini belirten Aktaş, Türk Standardları Enstitüsü’nün sektöre sunduğu katkılara dikkat çekti. Aktaş, "TSE geçmişinden bu yana çok geniş bir yelpazede belgelendirme faaliyetleri yürüterek sektöre önemli katkılar sunuyor. Belgelendirmelerin ardından sahada takibinin de yapılıyor olması oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

İhracattaki artışın temelinde TSE’nin rolü var

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye’nin 2000’li yıllarda 36-37 milyar dolar olan ihracatının, günümüzde 265 milyar dolara ulaşmasını değerlendirdi. Başkan Büyükgöz, bu 10 katlık artışın temelinde mutlaka bir standardizasyonun, belgelendirmenin ve sürdürülebilirliğin bulunduğunu belirtti. Büyükgöz, "Çağın ve globalleşen dünyanın gerekliliklerine ayak uydurmamızı sağlayan bir sistem var. Bu sürecin arkasında ise Türk Standardları Enstitüsü bulunuyor" dedi. Büyükgöz, TSE’nin düzenlediği Sektör Buluşmaları programının, devlet ve milletin el birliğiyle başarıya ulaşmasının önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

"Kampüsümüz yılda 150 binden fazla test ve kalibrasyon hizmeti sunuyor"

1998 yılında Gebze’de kurulan Kalite Kampüsü, elektronik, kimya, biyogenetik, gıda, yapı malzemeleri ve makine gibi birçok alanda gelişmiş laboratuvar altyapısı sunuyor. Şahin, "Kalite Kampüsümüz, yılda ortalama 150 bin den fazla test ve kalibrasyon hizmeti sunarak sanayicimizin yanındadır. Kocaeli sanayisine ve bu bölgedeki ihracat gücüne sürdürülebilir katkılar sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"TSE sahada, üretimin kalbinde yer alıyor"

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Akkuyu, TOKİ, TUSAŞ, ASELSAN, TOGG ve TURASAŞ gibi stratejik projelerde ve milli markalarla güçlü iş birliklerinde görev aldıklarını aktaran Şahin, "Sanayimizin içinde, sahada, üretimin kalbinde yer alıyoruz ve ihtiyaçlara hızlı çözümler geliştiriyoruz" dedi.

Yeşil dönüşümde TSE’nin katkısı

Dijital ve çevresel dönüşüm süreçlerine katkı sunduklarını belirten Şahin, Su Verimliliği Yönetim Sistemi, Yeşil OSB ve Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi gibi uygulamalarla Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine katkı sağladıklarını ifade etti. Şahin, "Bugüne kadar 14 OSB, Yeşil OSB Belgelendirme Programı’nı alarak çevresel dönüşümde öncü olmuştur. Buradan tüm OSB temsilcilerine çağrı yapıyorum: Bu dönüşüm sürecine katılın ve geleceğin dünyasında yerinizi alın" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ile uyum için hazırlık

2026’da yürürlüğe girecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması hakkında da açıklamalarda bulunan Şahin, Avrupa Birliği tarafından belirlenen çevresel kriterlerin ülkemizde karşılıklı tanımaya uygun şekilde uygulanabilmesi için gerekli altyapının oluşturulduğunu belirtti. Şahin, "İhracatçılarımızın bu düzenlemelerden olumsuz etkilenmemesi için TSE olarak şimdiden hazırlık yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeni kalite kampüsü: Geleceğe Yatırım

Ankara Temelli’deki Kalite Kampüsü’nün, TSE’nin vizyonunun bir parçası olduğunu belirten Şahin, bu dev yatırımı 2025 yılında tamamlamayı ve kalite altyapısına yön verecek bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Şahin, "Bu yatırım, sadece bir fiziki yapı değil; bilimsel ve teknolojik kapasitemize yapılan bir yatırımdır" diye ekledi.

Yeni standartlarla enerji verimliliği artacak

Yenilenen TS 825 - Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ile ilgili konuşan Şahin, bu düzenlemenin enerji verimliliğini artıracağını, fosil yakıt tüketimini azaltacağını ve hane halkı enerji maliyetlerini düşüreceğini vurguladı. Şahin, "TS 825, ülkemizin 2030 ve 2053 iklim taahhütleriyle birebir örtüşen stratejik bir adımdır" dedi.

Sanayicilere çağrı: "TSE, sizin kurumunuz"

Son olarak sanayicilere çağrıda bulunan Şahin, "TSE, sizin kurumunuzdur. Sizinle çalışan, sahada olan ve çözüm üreten bir yapıdır. Teknik komitelerde yer alarak sektörünüzü doğrudan etkileyen standartların belirlenmesinde söz sahibi olun" dedi.