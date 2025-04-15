Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından sigara kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler kaçakçılığa yönelik çalışma yürüttü. Ekipler tarafından belirlenen adrese yapılan baskında, 1 adet sigara sarma makinası, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 19 bin 200 adet boş makaron, 25,5 kilogram tütün, 105 kurusıkı tabanca mermisi, 7 adet 9 mm fişek ve 5 bin 250 adet dolu makaron bulundu.

Operasyon kapsamında A.Ç. isimli şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.