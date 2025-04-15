Edirne'de Eğitim İş Keşan Temsilcisi Erol Yazla, MEB'in plansız uygulamalarının öğretmen ve öğrencilerin mağdur ettiğini açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Eğitim-İş Keşan Temsilcisi Erol Yazla, Edirne’de 576 öğretmen ihtiyacı bulunduğunu, Keşan’da 148 öğretmen açığı ve 51 norm fazlası öğretmen olduğunu belirterek, il genelinde ise 572 norm fazlası öğretmenin varlığını açıkladı.

İngilizce’de 134 norm fazlası, Din Kültürü’nde ise 115 öğretmen açığı olduğunu vurgulayan Yazla, MEB’in derslik yetersizliği, plansız atamalar, proje okulları ve keyfi uygulamalar gibi sorunlarının öğretmenleri zorunlu göçe zorladığını, bunun da eğitimde sürekliliği bozduğunu ifade etti.

Norm fazlası sorununun öğretmenlerin hayatını altüst ettiğini ve öğrencilerin eğitim hakkına zarar verdiğini belirten Yazla, MEB’in kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim-İş olarak zorunlu atamalara karşı mücadele edeceklerini ve norm fazlası öğretmenlere hukuki destek sağlayacaklarını duyurdu.