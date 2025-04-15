Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezine içme suyu temin ettiği Akpınar İçme Suyu Üretim Tesisinin yurttaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz su ulaştırabilmesi amacıyla bakım, onarım ve iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Gündüz başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden çalışmayı, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak da takip etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezine içme suyu temin edilen Akpınar İçme Suyu Üretim Tesisi’nde şebekede bulunan kaçak tespiti nedeniyle bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında, şebekedeki arıza onarıldı ve oluşabilecek yeni arızalara karşı önlem amacıyla vana montajı yapıldı. Çalışmayı, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, İçme Suyu Daire Başkanı Necip Kurtarıcı ve Şube Müdürü Behçet Alpay da yerinde inceledi.

Vatandaşların su kesintisi yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Bircan Kaynak, "Manisa merkezin büyük kısmına su temini sağladığımız Akpınar İçme Suyu Üretim Tesisinin daha verimli ve kesintisiz şekilde yurttaşlarımıza su iletmesi amacıyla oluşan kaçağı hızlı bir şekilde tespit edip onarımını sağladık. Oluşabilecek arızalara karşı önlem amacıyla da vana montajı gerçekleştirdik. Yurttaşlarımızın su sıkıntısı çekmemesi için adeta zamanla yarıştık ve ekiplerimizin özverisi ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışıldı. Kentimize sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için çalışmalarımız il genelinde devam edecek" dedi.