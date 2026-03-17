Radikal Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen Mesleki Yetkinlik ve Kariyer Günleri, öğrencileri farklı mesleklerden uzman isimlerle buluşturdu. Etkinliklerde gençler geleceğin mesleklerine dair önemli bilgiler edindi.

Konak, Buca ve Bornova Radikal Okullarında gerçekleştirilen programda öğrenciler, uzmanların deneyimlerini dinleme fırsatı buldu. Farklı sektörlerin temsilcileri, kendi ilgi alanlarına yönelik bilgi ve birikimlerini katılımcılara aktardı. Program kapsamında gençler; Av. Arb. Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cenk Ecevit ve tiyatro oyuncusu Ümit Çırak ile buluştu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zileli, Yazılım Mühendisi Volkan Küçük ve Makine Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldız da öğrencilere seslendi. Ayrıca Uluslararası Gastronomi Film Festivali Direktörü, Bena Bistro Lounge kurucusu ve ödüllü işletmeci Gülper Ergün ile Deniz Hukuku Avukatı Çağdaş Kırcalı başta olmak üzere pek çok değerli isim etkinlikte yer aldı.

Tecrübelerini paylaştılar

Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu ve Matematik Öğretmeni Erdal Avcı da etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Avcı; eğitim hayatı, meslek seçimi ve hedef belirleme konularında deneyimlerini paylaştı. Konuşmacılar kendi kariyer yolculuklarını ve gençlere yönelik tavsiyelerini aktardı.

Kariyer hedeflerine katkı sağlandı

Gerçekleştirilen buluşmalar sayesinde öğrencilerin meslekleri daha yakından tanıması sağlandı. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanındı. Bu sayede gençlerin geleceğe dair kariyer planlarını daha bilinçli bir bakış açısıyla şekillendirmelerine katkı sunuldu.