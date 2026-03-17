Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yaklaşan yangın sezonu öncesi önleyici tedbirlerini artırdı. Muğla-Denizli karayolu üzerinde yürütülen yol kenarı temizlik çalışmalarını Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür yerinde inceledi.

Orman yangınlarıyla mücadelede 'önleyici faaliyetler' kapsamında yürütülen çalışmalar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde aralıksız devam ediyor. Muhtemel bir yangının karayolundan ormanlık alanlara sıçramasını engellemek amacıyla başlatılan temizlik seferberliğinde, kritik güzergahlardan biri olan Muğla-Denizli karayolu mercek altına alındı.

Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarda; yol kenarlarındaki kuru otlar, yanıcı bitki artıkları ve yangın riski taşıyan çalı formundaki bitkiler temizleniyor. Karayolunu kullanan sürücülerin araçlarından atabileceği yanıcı maddelerin orman yangınına sebebiyet vermemesi için oluşturulan bu 'steril hat', ormanlar için adeta bir güvenlik şeridi görevi görüyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Yılanlı İşletme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı. Ülküdür, yangınla mücadelenin sadece alevlerle savaşmak değil, yangın çıkmadan önce gerekli tedbirleri almak olduğunun altını çizerek; yol kenarı temizliklerinin yangın riskini minimize etmede hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ekiplerin hummalı çalışması devam ederken, yetkililer özellikle karayollarını kullanan vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı. Yol kenarlarına cam şişe, izmarit veya yanıcı madde bırakılmamasının, orman ekiplerinin yürüttüğü bu temizlik çalışmaları kadar kritik olduğu ifade edildi.