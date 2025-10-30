Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Bu hafta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Ali Yılmaz, Galatasaray-Trabzonspor maçında da Cihan Aydın düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 1 Kasım Cumartesi, 2 Kasım Pazar ve 3 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamayla bu hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de duyuruldu. Haftanın önemli karşılaşmalarından Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Galatasaray - Trabzonspor müsabakasında da hakem Cihan Aydın görev alacak.

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:



Yarın

20.00 RAMS Başakşehir - Kocaelispor: Batuhan Kolak



1 Kasım Cumartesi

17.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Trabzonspor: Cihan Aydın



2 Kasım Pazar

14.30 Konyaspor - Samsunspor: Ali Şansalan

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Ali Yılmaz



3 Kasım Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Alper Akarsu

20.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu

20.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

Hakem Ali Yılmaz ilk kez derbi heyecanı yaşayacak

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yönetecek olan hakem Ali Yılmaz, kariyerinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi Ali Yılmaz oldu. 31 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk kez bir derbi müsabakasında düdük çalacak.



Süper Lig'de 9 maça çıktı

Geçtiğimiz sezondan beri Süper Lig'de maç yöneten Ali Yılmaz, 2024-2025 sezonunda Hatayspor - Başakşehir ve Antalyaspor - Trabzonspor mücadelelerinde görev aldı.

Yılmaz, bu sezon ise MHK tarafından 7 Süper Lig karşılaşmasına atandı.



Ali Yılmaz'ın 2025-2026 sezonunda düdük çaldığı maçlar şöyle:

1. hafta / Samsunspor - Gençlerbirliği

3. hafta / Trabzonspor - Antalyaspor

4. hafta / Galatasaray - Çaykur Rizespor

1. hafta erteleme / Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir

7. hafta / Fenerbahçe - Antalyaspor

9. hafta Corendon Alanyaspor - Göztepe

3. hafta erteleme / Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir