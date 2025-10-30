Yurt dışından mide kanseri tedavisi için Mersin’e gelen yabancı uyruklu hasta yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Sağlık turizmi kapsamında mide kanseri tedavisi için yurt dışından Türkiye’ye gelen 56 yaşındaki yabancı uyruklu Mahmoud Nashas, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı. Hastanın yapılan değerlendirmeleri sonucunda, Cerrahi Onkoloji Kliniği ekibi tarafından cerrahi tedavi uygulanmasına karar verildi. Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Cemil Yüksel ve ekibi tarafından gerçekleştirilen laparoskopik radikal subtotal gastroktomi ameliyatında, mide kanserine neden olan tümörlü bölge çevre dokulara zarar verilmeden çıkarıldı.

Ameliyat sonrası süreci sorunsuz geçen Nashas, kısa sürede beslenmeye başladı ve hızla iyileşme gösterdi. Doç. Dr. Yüksel, hastanın genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Mide kanserinde erken tanı ve multidisipliner yaklaşım büyük önem taşıyor. Hastamızın tedavi süreci, ekip çalışmasının ve ileri cerrahi tekniklerin bir sonucudur" dedi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı ise yapılan başarılı operasyonun, kurumlarının uluslararası düzeydeki tıbbi yetkinliğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Prof. Dr. Ballı, "Hastanemiz, ileri teknolojiye sahip ameliyathaneleri, alanında deneyimli uzman kadrosu ve hasta odaklı yaklaşımıyla hem ülkemizden hem de yurt dışından gelen hastalara en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmaktadır. Sağlık turizmi kapsamında gerçekleştirilen bu başarılı operasyon Türkiye’nin sağlık alanındaki gücünü dünyaya yansıttığının en somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.