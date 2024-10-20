Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Hatayspor’u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Görkem’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale çizgisi önünde Calvo’nun kafa vuruşunda, kaleci Nikoliç topu uzaklaştırmayı başardı.
62. dakikada Görkem Sağlam’ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen top tekrar Görkem’de kaldı. Onun yeniden ceza sahası içine ortasında Calvo kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-2
73. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Manaj meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
79. dakikada Turgunbayev’in kullandığı köşe vuruşunda Camara’nın ceza sahası içinde kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
NG Sivasspor: Nikolic, Camara, Sonko (Emrah Başsan dk. 82), Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Poungoura dk. 82), Charisis, Rodrigues (Menig dk. 68), Pritchard (Turgunbayev dk. 10), Koita (Keita dk. 68), Manaj
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Oğuzhan Aksoy, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Barış Nazlı
Teknik Direktör: Bülent Uygun
A Hatayspor: Erce Kardeşler, Ahmet (Kerim Alıcı dk. 73), Kilama, Calvo, Cemali, Görkem Sağlam, Diack (Fernandes dk. 58), Bamgboye (Recep Burak Yılmaz dk. 58), Pedro ( Boutobba dk. 85), Rivas (Strandberg dk. 75), Aboubakar
Yedekler: Bekaj, Abdulkadir Parmak, Selimcan Temel, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Manaj (dk. 43, dk. 73 pen.), Camara (dk. 79)(Sivasspor), Rivas (dk. 45+2), Calvo (dk. 62) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Manaj (Sivasspor), Diack (Hatayspor)