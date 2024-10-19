Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Eyüpspor, Göztepe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol taraftan Kuryu Matsuki’nin kullandığı kornerde altıpas gerisinde iyi yükselen Heliton Jorge’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğinin yanından auta gitti.
19. dakikada Samuel Saiz’in pasında Mame Thiam, ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Mateusz Lis’in müdahalesi sonrası boşta kalan topu Ahmed Kutucu altıpas üzerinden tamamladı. 1-0
24. dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ahmed Kutucu’nun vuruşunda kaleci Mateusz Lis, köşeye giden topu kurtardı. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol çaprazda topu önünde bulan Leo Dubois’in yaptığı vuruşta kaleci Mateusz Lis ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok
Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Luccas Claro, Leo Dubois, Jonjo Shelvey, Fredrik Midtsjö, Emre Akbaba, Samuel Saiz, Ahmed Kutucu, Mame Thiam
Yedekler: Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Sinan Gümüş, Ruben Vezo, Taşkın İlter, Anastasios Chatzigiovanis, Prince Ampem, Caner Erkin, Gianni Bruno
Teknik Direktör: Arda Turan
Göztepe: Mateusz Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton Jorge, Malcom Bokele, Djalma Antonio, Isaac Solet, Ahmed Ildız, Kuryu Matsuki, Romulo Cardoso, Juan Santos
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Victor Hugo, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Koray Günter, Lasse Nielsen, David Tijanic, Ege Yıldırım, David Fofana
Teknik Direktör: Stanimir Kolev Stoilov
Gol: Ahmed Kutucu (dk. 19) (Eyüpspor)
Sarı kart: Kuryu Matsuki (Göztepe)