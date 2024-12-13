Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Bodrum FK, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Charisis’in ortasında kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kontrol etti.
19. dakikada sağ kanattan Gökdeniz’in yerden pasında ceza sahası içinde Üzeyir’in vuruşunda kaleci Ali Şaşal topa hakim oldu.
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu
Bodrum FK: Diogo Sousa, Taylan Antalyalı, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar, Puşcaş, Fredy, Taulant Seferi
Yedekler: Dimitrov, Samet Yalçın, Kenan Özer, Haqi, Brazao, Ahmet Aslan, Gökhan Akkan, Ege Bilsel, Enes Öğrüce, Oğulcan Başol
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, Camara, Radakovic, Poungouras, Charisis, Koita, Manaj, Rodrigues, Turgunbayev
Yedekler: Hüseyin Arslan, Özkan Yiğiter, Pritchard, Menig, Emrah Başsan, Alaaddin Okumuş, Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke, Emirhan Başyiğit, Balde
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Sarı kart: Ondrej Celustka