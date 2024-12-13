Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Bodrum FK, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Charisis’in ortasında kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kontrol etti.

19. dakikada sağ kanattan Gökdeniz’in yerden pasında ceza sahası içinde Üzeyir’in vuruşunda kaleci Ali Şaşal topa hakim oldu.

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu

Bodrum FK: Diogo Sousa, Taylan Antalyalı, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar, Puşcaş, Fredy, Taulant Seferi

Yedekler: Dimitrov, Samet Yalçın, Kenan Özer, Haqi, Brazao, Ahmet Aslan, Gökhan Akkan, Ege Bilsel, Enes Öğrüce, Oğulcan Başol

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, Camara, Radakovic, Poungouras, Charisis, Koita, Manaj, Rodrigues, Turgunbayev

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Yedekler: Hüseyin Arslan, Özkan Yiğiter, Pritchard, Menig, Emrah Başsan, Alaaddin Okumuş, Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke, Emirhan Başyiğit, Balde

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Sarı kart: Ondrej Celustka

Kaynak: iha