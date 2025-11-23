Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada sağ kanattan Cafu’nun ara pasında ceza sahası içinde Gueye’nin şutunda kaleci Ertuğrul topa iki hamlede sahip oldu.
32. dakika sağ kanattan Ben Ouanes’in ortasında ceza sahası içinde Gueye’nin kafa vuruşunda top direğin dibinden az farkla auta çıktı.
45+2. dakikada Hadergjonaj’ın ceza sahasına doğru kullandığı taçta Hwang, topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Ali Alp
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hwang, Hagi, Meschack
Yedekler: Victor, Batuhan Yavuz, Efecan Karaca, Mounie, Güven Yalçın, Janvier, Baran Boğultay, Fatih Aksoy, Ogundu, İbrahim Kaya
Teknik Direktör: Joao Pereira
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Szalai, Emre Taşdemir (Frimpong dk. 20), Ben Ouanes, Baldursson, Cafu, Fall, Gueye
Yedekler: Şant Kazancı, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Espinoza, Kubilay Kanatsızbaş, Diabate, Yasin Eratilla
Teknik Direktör: Şota Arvaladze
Gol: Hwang (dk. 45+2) (Alanyaspor)