Kütahya’da 5 Kasım’da vefat eden AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Sezai Sevil anısına Saka köyü yakınlarında hatıra ormanı oluşturuldu.

Saka köyü yakınlarında AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Sezai Sevil anısına kurulan hatıra ormanında, 400 karaçam fidanı toprakla buluşturuldu. Programda konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Yusuf Sezai Sevil’in teşkilat için önemli bir isim olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada teşkilatımızın geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, samimiyeti, ihlası ve dava bilinciyle örnek aldığımız Yusuf Sezai Sevil ağabeyimiz adına hatıra ormanı oluşturmak için bir araya geldik. Merkez İlçe Başkanımız ve yönetimimizin aldığı bu güzel karardan dolayı Allah razı olsun. Bulunduğumuz alan daha önce orman yangını yaşamış bir bölge. Buraya 400 karaçam fidanı dikerek hem doğaya katkı sağlıyor hem de Yusuf ağabeyimizin adını yaşatıyoruz. O, hayatı boyunca insanlara faydalı oldu. Rabbim onu cennetine kabul etsin. Burada diktiğimiz ağaçlardan kuşların, insanların faydalanmasıyla oluşacak sevapların da onun hanesine yazılmasını diliyorum. Ailesine, eşine ve çocuklarına tekrar sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Başkan Afşarünal: "400 fidanla hatırasını yaşatıyoruz"

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"5 Kasım günü kaybettiğimiz Merkez İlçe Başkan Yardımcımız Yusuf Sezai Sevil’in anısına bugün 400 fidan diktik. Hatıra ormanının oluşmasında bizlere destek veren Orman Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Programa AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, Sevil ailesi ve teşkilat mensupları katıldı.