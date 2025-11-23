Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılında Kuşadası’na ayırdığı bütçede, turizm yatırımlarıyla ilgili herhangi bir pay olmadığını açıkladı.

Başkan Günel, 18’inci medya buluşmaları kapsamında Aydın’daki ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında Başkan Ömer Günel gazetecilerden gündeme ilişkin gelen soruları yanıtladı.

Toplantıda turizm sezonuyla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Günel, "Bu yıl özellikle kruvaziyer turizminde kentimize yapılan sefer ile gelen yolcu sayısında önemli bir artış yaşandı. Buradan önümüzdeki yıl İngiliz pazarından Kuşadası’nın alacağı payında yükseleceğini belirtmek istiyorum. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren kentimizde önemli yatırımlar yaptık. Turistlerin en sık ziyaret ettiği turistik çarşılarımızı yeniledik. Kuşadası’na çok önemli kültürel rotalar kazandırdık. Turizmle ilgili yatırımlarımız devam edecek" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin parti ayrımı gözetmeksizin tüm ilçelere adil bir şekilde yatırım yapması gerektiğine de dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Ancak bu şeffaflığı şu an meclis gündemine gelen bütçede görmüyoruz. Sorduğumuzda net cevaplar alamıyoruz. Kamuoyuna yapılan bir açıklama da yok. Eskiden beri yapılmış olan yatırımların rakamlarını güncelleyip, önümüze koyuyorlar. Mesela 2026 bütçesinde turizm kenti olan Kuşadası’nda turizm yatırımıyla alakalı ayrılmış en ufak bir pay bile yok. 2025 yılında da Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası’na turizm yatırımı yapmadı. 17 ilçeden adil bir şekilde pay alan Aydın Büyükşehir Belediyesi, yine 17 ilçeye adil bir şekilde bütçesini paylaştırmalı ve bunu da kamuoyu ile paylaşmalı. Oturduğumuz koltuklar halka hizmet için var" diye konuştu.