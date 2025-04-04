Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Kayserispor’a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Vedat Karakuş’un uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Salih Kavrazlı’nın ceza sahası içi çaprazından vuruşunda kaleci Bilal Bayazit topu çeldi. Devamında topla buluşan Osman Kaynak sol çaprazdan şutunda da Bilal Bayazit gole izin vermedi.
52. dakikada Cardoso’nun ceza sahası yan çizgisinden içeri girer girmez pasında penaltı noktası üzerinde Bahoken topu ağlara gönderdi. 0-2
75. dakikada Nazon’dan pasıyla ceza yayında topla buluşan Mehdi Bourabia’nın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyuna geri geldi.
87. dakikada Adana Demirspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde kale alanı önünde Ozan Demirbağ’ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
Hakemler: Direnç Tonusoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Akıncık
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy (Yusuf Buğra Demirkıran dk. 83), Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Ozan Demirbağ dk. 65), İzzet Çelik (Bünyamin Balat dk. 83), Muanza, Tayfun Aydoğan, Nabil Alioui (Ali Yavuz Kol dk. 65), Salih Kavrazlı (Abat Aymbetov dk. 84)
Yedekler: Murat Eser, Gökdeniz Tunç, Aksel Aktaş, Ali Arda Yıldız, Fougeu
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Carole, Attamah (Yaw Ackah dk. 73), Kartal Yılmaz (Mehmet Eray Özbek dk. 89) , Ramazan Civelek (Mane dk. 79), Mehdi Bourabia (Baran Ali Gezek dk. 79), Cardoso, Bahoken (Duckens Nazon dk. 73)
Yedekler: Onurcan Piri, Nurettin Korkmaz, Julian Jeanvier, Kayra Cihan, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Sergej Jakirovic
Gol: Kartal Yılmaz (dk. 10), Stephane Bahoken (dk. 52) (Kayserispor)
Kırmızı Kart: Gökhan Sazdağı (dk. 90+2) (Kayserispor)
Sarı kartlar: İzzet Çelik, Abdulsamet Burak, Tolga Kalender (Adana Demirspor), Joseph Attamah, Kartal Yılmaz, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı (Kayserispor)