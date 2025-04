Vatandaşlar, her yıl on binlerce araç tarafından kullanılan Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda çalışma yapılmasını istedi. Yol, kaya düşmeleri ve dar virajlar nedeniyle kazalara sebebiyet verirken vatandaşlar, yolda bir an önce çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Karadeniz Bölgesine bağlayan en kısa karayolu olması nedeniyle revaçta. Başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere her yıl on binlerce araç tarafından kullanılan karayolunda, kaya düşmeleri, dar virajlar ile bazı bölgelerde bariyer olmaması nedeniyle zaman zaman ölümlü ve yaralanmalı kazalar meydana geliyor.

Pülümür ilçe çıkışında yer alan Üzümlü Derede yer alan keskin viraj nedeniyle sık sık kaza yaşandığını söyleyen ilçe sakinlerinden Nazım Tanık, "Güneydoğu’yu Karadeniz’e bağlayan en kestirme yol olduğu için tehlikeli madde taşıyan ve ağır tonajlı araçlar bu virajı alamayarak kaza yapıyor. En son bir iki sene önce bir araç kaza yaptı ve fuel oil suya karıştı. Bu su barajlara kadar gidiyor. Çok sayıda canlı kullanıyor. Bu tür kazalar canlılar için de tehlike oluşturuyor. O nedenle yetkililerin bir an önce çalışma yapmasını bekliyoruz" dedi.

Pertek Köprüsü’nün yapılmasıyla yolun daha da işler hale geleceğini ifade eden Tanık, karayolunda bir an önce çalışmalara başlanması gerektiğini söyledi.