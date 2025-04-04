Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Emet karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı’dan Emet istikametine seyir halinde olan Osman Han S. (47) yönetimindeki 20 ZN 931 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak arazi sulamasında kullanılan su kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servisi ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.