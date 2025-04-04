AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya’da yaşayan gençleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne davet etti. Gençlerden büyük ilgi gördüklerini belirten Bayırcı, yerli ve milli duruşun önemine vurgu yaptı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son yaşanan gelişmeler bir kez daha gösterdi ki her alanda olduğu gibi, özellikle siyaset alanında da yerli ve milli duruşa sahip insanlara daha çok ihtiyacımız var" dedi.

Gençlerin okuma alışkanlığını desteklemek ve onları ülkenin değerli yazarlarıyla buluşturmak istediklerini belirten Bayırcı, paylaşımının altına isimlerini yazan gençler arasından 20 kişinin belirleneceğini ve bu gençlere hem hediye takdim edileceğini hem de meclis ziyareti imkanı sunulacağını duyurdu. Bayırcı, belirlenen gençlerin evlerine giderek aileleriyle birlikte kendilerini ziyaret edeceğini ifade etti.

Kütahya’da ikamet eden gençlere seslenen Bayırcı, "Yarın gün sonuna kadar bu paylaşımın yorum kısmında isimlerinizi bizimle paylaşmanızı istiyoruz" çağrısında bulundu.