Çorum’un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, olay yerinden kaçarak hastaneye gitti.

Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Ö.F.K. idaresindeki 55 AEF 439 plakalı araç ile Nurettin G. yönetimindeki 06 CSG 914 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Ö.F.K. olay yerinden kaçarak Alaca Devlet Hastanesi’ne gitti. Tedavi altına alınan Ö.F.K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.