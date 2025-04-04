Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında Şanlıurfaspor evinde karşılaştığı Boluspor’u 3-2 yendi.
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Rüştü Muhammed Orcan
Şanlıurfaspor: Erzhan Tokotaev, Alpay Çelebi, Zach Muscat, Burak Can Çamoğlu (Fatih Eren dk. 80), Hasan Hüseyin Acar, Nafican Yardımcı, Amar Begiç, Akabueze (Hakan Erçelik dk. 73), Safa Kınalı (Okyere dk. 73) Uchenna Ogundu, Kappel (Çağrı Giritlioğlu dk. 83)
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Enes Kalyoncu, Seyit Gazanfer, Ali Kerem Bostancı, Mahmut Küçük, Junior Sambou
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Eren Erdoğan (Florent Hasani dk. 46), Mukairu, Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Babacar, Işık Kaan Arslan (Dean Lico dk. 46), Enes Alıç, İshak Karaoğul (Hüsamettin Yener dk. 71), Mario Balburdia, Anıl Koç (Ali Ulgen dk. 71)
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Oğuz Kağan Güçtekin, İlhami Siraçhan Nas, Aleksic, Vusal Iskandarlı
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Sefa Kınalı (dk. 6), Ogundu (dk. 45), Hasan Hüseyin Acar (dk. 55 pen.) (Şanlıurfaspor), Enes Alıç (dk. 38 pen.), Dean Liço (dk. 77) (Boluspor)
Sarı kartlar: Naby Oulare, Ali Ülgen (Boluspor)