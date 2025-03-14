Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Şanlıurfaspor, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor’a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Akabueze’nin serbest vuruşunda ceza sahası içinde Zach Muscat’ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
30. dakikada Mücahit Albayrak’ın ortasında topla buluşan Kayode’nin vuruşunda top yandan auta gitti.
45+3. dakikada, Alper Karaman’ın pasında topla buluşan Fernandes’in sert vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2
50. dakikada, topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Alper Karaman’ın pasında Kayode, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
73. dakikada Francis’in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Tokotaev topu kontrol etti.
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Hasan Erdoğan, Azem Zorlu
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu, Awuku, Safa Kınalı (Okyere dk. 60), Akabuaze, Ahmet Yazar (Amar Begiç dk. 60), Nafican Yardımcı, Zach Muscat (Fatih Eren dk. 81), Sambou (Alpay Çelebi dk. 60), Hasan Hüseyin Acar, Ogundu (Kappel dk. 79)
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Enes Kalyoncu, Mehmet Yüksel, Seyit Gazanfer, Çağrı Giritlioğlu
Yardımcı Antrenör: Fuad Kınalı
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Tugay Kaçar, Laine (Oscar dk. 46), Alper Karaman, Kayode (Ertuğrul İdris Furat dk. 80), Metehan Mert (Sakıb Aytaç dk. 90), Francis, Seyfettin Anıl Yaşar, Mücahit Albayrak, Furkan Orak, Fernandes (Mame Mor Faye dk. 72)
Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Samuli Laine, Hamza Catakovic, Benhur Keser, Oğuz Ceylan
Yardımcı Antrenör: Güray Gündoğdu
Goller: Fernandes (dk. 45+3), Kayode (dk. 50) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Furkan Orak, Ekrem Kılıçarslan, Tugay Kaçar, Kayode, Oscar, Ertuğrul İdris Furat (Esenler Erokspor)