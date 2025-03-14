Bursa’da kanser hastası çocuklar ve aileleri için iftar yemeği düzenlendi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemili ve kanser hastası çocuklar ile ailelerine moral vermek, dayanışma duygusunu yaşatmak için geleneksel iftar yemeği düzenledi.

İftar yemeğine; Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, vakfın Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön ve vakfın Bursa İl Koordinatörü Aslı Metin Sakarya katıldı. Dualarla açılan iftar sonrasında aileler, birlik ve dayanışmanın verdiği mutluluğu yaşadı. Çocukların büyük mutluluk yaşadığı iftar yemeğinde konuşma yapan İl Koordinatörü Sakarya, "Bu tarz organizasyonlar, özellikle sizlerle buluştuğumuz, bir araya geldiğimiz etkinlikler bizim için çok kıymetli ve anlamlı. Aslında gerçekten bir aile olduğumuzu hissedebildiğimiz, birbirimizden destek aldığımız güç organizasyonlar. Nice güzel günlerde ve sofralarda bir arada olabilmeyi temenni ediyorum" dedi.

Kemik tümörü teşhisi konulduğu günden itibaren verdiği savaşı anlatan İpek Okutanoğlu da, vakfın desteğine teşekkür ederek, "Teşhisi konulduğu günden beri savaşmaya devam ediyorum. Bu tarz şeylerin başkalarına olduğunu duyardık; hep başkaları hasta olmuştu. İnsan, hiç kendisinin böyle bir şeyi yaşayabileceğini düşünmüyor. Hastalıkta moralinizi yüksek tutmak çok önemli. Biliyorum, böyle bir hastalıkla uğraşırken bunları yapmak çok zor, ben de çok zorlandım ama sizi yormayacak şekilde hobiler edinmek, fiziksel aktiviteler yapmak ve sosyalleşmek gerçekten çok iyi geliyor" şeklinde konuştu.