Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada sol kanattan Burak Çoban’ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Kosta Aleksic’in vuruşunda top auta çıktı.
9. dakikada sağ kanattan Burak Çoban’ın pasında ceza yayı üzerinde Caner Cavlan’nın uzak köşeye gönderdiği topu kaleci Hasan Hüseyin son anda kornere çeldi.
11. dakikada sol kanattan Eren Karadağ’ın yerden ortasında Thomas Verheydt’in topu az arkla auta gitti.
44. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Caner Cavlun’un sert vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.
52. dakikada Burak Süleyman’ın köşe atışında ceza sahası içerisinde Landre topu kafayla ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol faul gerekçesiyle iptal edildi.
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış Çiçeksoyu
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Verheydt (Kasongo dk. 67), Boudjema (Avounou dk. 88), Mehmet Tayfun Dingil, Bartolomeu, Erkan Kaş, Burak Süleyman (Suat Kaya dk. 80), Eren Karadağ (Atakan Akkaynak dk. 67)
Yedekler: Mahmut Eren Güler, Tunahan Ergül, Ahmethan Köse, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Atilla Seven
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Eysseric (Mert Çölgeçen dk. 80), Kosta Aleksic, Burak Çoban (Noel Omar Niemann dk. 90+3), Guimaraes (Alperen Selvi dk. 90+3), Caner Cavlun (Yusuf Can Esendemir dk. 80), Thuram, Dean Liço, Marcos Silva (Berkan Mahmut Keskin dk. 45+3)
Yedekler: Alp Arda, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Oğuzhan Özleşen, Kerim Avcı, Halil İbrahim Sönmez
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Sarı kartlar: Burak Süleyman, Atakan Akkaynak (Çorum FK), Guimaraes, Alperen Selvi (Iğdır FK)