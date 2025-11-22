TFF Trendyol 1. Lig 14. haftasında Atakaş Hatayspor, Pendikspor’a 1-0 mağlup oldu.

Stad: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi

Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Kadir Akıllı

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi (Barış Uzel dk. 46), Guy Marcelin Kilama, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Armin Hodzic (Baran Sarka dk. 71), Ali Yıldız (Recep Burak Yılmaz dk. 66), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak (Mustafa Said Aydın dk. 87), Görkem Sağlam, Ünal Emre Durmuşhan

Yedekler: Emir Dadük, Melih Şen, Ersin Aydemir, C. Aksu, Abdülkadir Adıyaman, Arda Topal

Teknik Direktör: Gökhan Alaş

Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe (Berkay Sülüngöz dk. 82), Yiğit Fidan, Vinko Soldo, Nuno Sequeira, Ahmet Karademir (Rogerio dk. 46), Mesut Özdemir, Mallik Wilks (Görkem Bitin dk. 89), Hamza Akman (Bekir Karadeniz dk. 46), Dorde Denic, Jonson Clarke-Harris (Stelios Kitsiou dk. 81)

Para Masa Tenisi Kadınlar Milli Takımı’nda çifte yarı final heyecanı
Para Masa Tenisi Kadınlar Milli Takımı’nda çifte yarı final heyecanı
İçeriği Görüntüle

Yedekler: Emre Koyuncu, Furkan Doğan, Tarık Tekdal, Enis Safin, Adnan Uğur

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Gol: Jonson Clarke-Harris (dk. 55 pen) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Matur, Kilama, Barış Uzel, Yiğit Ali Buz, Baran Sarka (Atakaş Hatayspor), Stelios Kitsiou, Yiğit Fidan (Pendikspor)

Kaynak: İHA