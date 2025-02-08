Mersin’de trafik kazasında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen belgiye göre, İsviçre’de müzik eğitimi alan ve kayak yaparken ayağının kırılması üzerine geçen ay Mersin’deki ailesinin yanına dönen Laçin Akyol, Adnan Menderes Bulvarı’nda 25 Ocak’ta yolun karşısına geçerken, İbrahim Halil Ç.’nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ailenin, kızlarının organlarını bağışladığı öğrenildi.

MDOB sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol için bugün önce MDOB binasında tören düzenlendi. Törenin ardından genç sanatçının cenazesi, Yenişehir ilçesindeki Çiftlikköy Mezarlığına getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, gözyaşları arasında toprağa verildi.