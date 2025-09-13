Trabzon’un tarihi surları üzerine inşa edilen evler, yüzyılların izini taşıyan mimarileriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında, geçmişte surlar üzerine yapılan ve zamanla çirkin bir görüntü oluşturan bazı yapılar temizlenirken, kaya üzerine inşa edilen tarihi evler ise görselliğiyle öne çıkıyor.

Yıkılan yapıların ardından gün yüzüne çıkan bu tarihi evler, hem mimari yapıları hem de tarihi dokularıyla kente estetik bir değer katıyor. Uzmanlar, bu yapıların korunarak geleceğe aktarılmasının önemine vurgu yapıyor.

Trabzon’un tarihi silueti içinde önemli bir yer tutan bu evler, kentsel dönüşüm sürecinin sadece modernleşme değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına yönelik de bir adım olduğunu gösteriyor.