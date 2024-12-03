Trabzon’da kokarcayla mücadelede 1 milyon 312 bin metrekarelik alan ilaçlandı.

Büyükşehir Belediyesi, kahverengi kokarca böceğiyle mücadele kapsamında 9 ilçede, 9 ekip ve 18 personelle çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekiplerince şu ana kadar 205 bin 75 litre ilaç kullanılarak 17 bin 655 nokta ve 1 milyon 312 bin 48 metrekarelik bir alan ilaçlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda bölgedeki tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı’na bağlı Vektörel Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen mücadele kapsamında, 23 Kasım 2024 tarihinde başlatılan ilaçlama çalışmaları 9 ilçede, toplam 9 ekip ve 18 personelle devam ediyor. Ekipler, kahverengi kokarca böceğinin kışlak yaşam alanları olan depo, ahır, odunluk, ambar gibi alanlarda yoğunlaşarak ilaçlama yapıyor. Şu ana kadar toplamda 205 bin 75 litre ilaç kullanılarak, 17 bin 655 nokta ve 1 milyon 312 bin 48 metrekarelik bir alan ilaçlandı.

9 ilçede yoğun çalışma

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, böceğin fındık ekili alanlarda daha yoğun zarar verdiği ilçeleri sürvey çalışmaları ile belirlemiştir. Bu ilçeler; Ortahisar, Akçaabat, Yomra, Arsin, Araklı, Sürmene, Çarşıbaşı, Vakfıkebir ve Beşikdüzü’dür. İlk aşamada, bu ilçelerde kahverengi kokarca böceği ile kışlaklarda ilaçlama yapılmasının nedeni, böceğin deniz seviyesinden 300 ila 400 metre rakım arasında daha yoğun zarar verdiğinin saptanmış olmasıdır. Büyükşehir Belediyemiz, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün il genelinde kahverengi kokarca böceğinin yoğun olduğu 600 noktaya yerleştirdiği feromon tuzaklarının bulunduğu alanlarda, kendi personelimizden 2 ekip ile destek vererek ilaçlama faaliyetlerine katılmıştır. Büyükşehir Belediyemiz, 2025 yılında Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte kahverengi kokarca ile mücadeleye, fındık bahçelerinde feromon tuzaklarının asılmasıyla devam edecektir. Bu amaç doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemiz, bu yıl almış olduğu 2 bin 550 adet feromon tuzağını, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenen noktalara asarak mücadeleye katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.