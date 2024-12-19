Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında başlattığı akıllı ve çevreci ulaşım yatırımlarıyla şehir içi toplu taşıma sistemlerinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Ulaşım güvenliğini ve konforunu artıran bu yatırımlar, vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma sistemlerini modernize ederek 363 adet turuncu belediye otobüsü ve 3 hatta hizmet veren 53 tramvay ile ulaşımda teknolojiyi ön plana çıkarıyor. Şehir genelinde ise 134 hatta toplam 1079 araçla toplu taşıma hizmeti sunuluyor.

Elektrikli otobüsler yolda

Çevreci ulaşım hedefi doğrultusunda "Gaziantep için Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Strateji Planı" kapsamında 44 adet elektrikli otobüs alımı gerçekleştirilecek. Bu otobüsler, hava kalitesini iyileştirirken karbon salınımlarını azaltmayı hedefliyor.

Türkiye’nin ilk hidrojenli otobüsleri Gaziantep’te

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlar kapsamında Türkiye’nin ilk hidrojenle çalışan otobüslerini hizmete sunmaya hazırlanıyor. Yerli ve milli otobüsler, sıfır emisyon özelliğiyle dikkat çekiyor. Egzozdan yalnızca su buharı salınımı yapan bu araçlar, çevreye zarar vermeden hizmet verecek. Hidrojen yakıtı, belediyenin güneş enerjisi santrallerinden sağlanacak.

Her kart Gaziantep kart

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Her Kart Gaziantep Kart” projesiyle Türkiye’de bir ilke de imza attı. Bankaların temassız özellikteki kredi kartları ve diğer ön ödemeli kartları, toplu taşımada Gaziantep Kart olarak kullanılabilir hale getirildi. Bu uygulama, ödeme sistemlerinde kolaylık sağladı.

500 akıllı durak

Gaziantep Kart sistemiyle birlikte 500 otobüs durağına QR kodlu akıllı duraklar kuruldu. Vatandaşlar, bu sistem sayesinde otobüs hatlarını ve tahmini varış sürelerini kolayca öğrenebiliyor.