Kanser tedavisi, her hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi gereken karmaşık bir süreç. Bu nedenle, uzmanlar kanser tedavisinin etkinliğinin, multidisipliner bir yaklaşım ve uzman ekip çalışmasıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekiyor. Medical Park Seyhan Hastanesi Onkoloji Konseyi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cihan Gökler ile Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Sinan Sözütok, kanser hastalarının en iyi tedavi sonuçlarına ulaşabilmesi için multidisipliner yaklaşım ve uzman ekip çalışmasının rolü hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kanser tedavisinde multidisipliner bir yaklaşımın tedavi sürecinin her aşamasını en iyi şekilde yönetmeyi mümkün kıldığını belirten Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cihan Gökler, “Onkoloji konseyinde bir araya gelen uzmanlar, hastaların tedavi planlarını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirir. Bu, hastaların tedavi sürecinde muhtemel riskleri minimize eder ve tedaviye daha iyi yanıt almayı sağlar. Medical Park Seyhan Hastanesi Onkoloji Konseyi’nin uyguladığı multidisipliner yaklaşım, tedavi planlarının yüzde 43-52 oranında değişmesine yol açmakta, radyolojik ve patolojik değerlendirmeler sonrası cerrahi yöntemlerin ise yüzde 9-34 oranında güncellenmesine neden olmaktadır. Bu oranlar, multidisipliner yaklaşımın etkinliğini ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Her hasta için kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturulmalı”

Kanser tedavisinde her hasta için kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturulmasının, tedavi sürecinin başarısı için kritik öneme sahip olduğunun altın çizen Op. Dr. Gökler, "Cerrahi müdahale, kanser tedavisinin önemli bir parçasıdır, ancak her hastaya uygun tedavi yöntemini seçmek için multidisipliner bir yaklaşım gereklidir. Her hasta, kanser türüne, evresine ve genetik özelliklerine göre özel bir tedavi planına tabii tutulur. Ayrıca, tedavi sürecindeki her aşama, hastanın genel durumu ve tedaviye verdiği yanıt doğrultusunda gözden geçirilir ve gerektiğinde tedavi planı güncellenir” şeklinde konuştu.

Özellikle bazı kanser türlerinde cerrahi müdahaleye alternatif olarak, girişimsel onkoloji yöntemlerin de büyük önem taşıdığını söyleyen Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Sinan Sözütok ise, "Girişimsel onkoloji, tümörleri hedef alarak minimal invaziv yöntemlerle etkili tedavi sağlar. Yüksek teknoloji kullanarak hastaların iyileşme sürecini hızlandırmak ve yaşam kalitelerini artırmak mümkün oluyor. Hastanemiz bu alanda da ileri teknolojiyi kullanarak hastalarına daha etkili tedavi seçenekleri sunmaktadır” dedi.

“Multidisipliner yaklaşımla gereksiz girişimlerden kaçınılır”

Multidisipliner yaklaşımın tedavi süreçlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetmeyi sağladığını ifade eden Uzm. Dr. Sözütok, şu bilgileri paylaştı:

“Multidisipliner yaklaşım sayesinde gereksiz girişimlerden kaçınılır ve tedavi süreleri kısaltılır. Uzmanlar arasında sürekli bilgi paylaşımı, tedavi sürecinin zamanında ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlar. Ayrıca, kanser tedavisinde psikiyatristler, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarının yer alması, hastaların duygusal destek almasını kolaylaştırır. Psiko-sosyal destek, hastaların tedaviye uyumunu artırırken, tedavi sürecindeki stres, kaygı ve depresyonla başa çıkmalarına yardımcı olur. Bütüncül bakım sayesinde meme koruyucu cerrahinin oranı da artmakta ve daha az invaziv tedavi seçenekleri uygulanabilmektedir. Bu, tedavi sürecinin hastaların yaşam kalitesine zarar vermeden gerçekleştirilmesini sağlar. Ayrıca, multidisipliner yaklaşımın sağladığı bütüncül bakım ile hastaların sağkalım süreleri uzamakta, tedaviye daha iyi yanıt alınmakta ve genel sağlık durumları iyileşmektedir.”

“Başarı için birden fazla uzmanlık alanı işbirliği yapmalı”

Kanser tedavisinde başarının birden fazla uzmanlık alanının işbirliği ile mümkün olduğunu sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Sözütok, Medical Park Seyhan Hastanesi Onkoloji Konseyi’nin her hastayı özel olarak değerlendirip, en uygun tedavi sürecini belirlemek için multidisipliner bir yaklaşım sunduğunu belirterek, “Bu kapsamlı yaklaşım, kanser hastalarının tedavi sürecinin her aşamasını izlemeyi ve gerektiğinde hızlı müdahaleler yapmayı mümkün kılar. Uzman ekip, tedaviye verilen yanıtları sürekli olarak değerlendirerek, hastaların iyileşme sürecini hızlandırır ve tedavi sonuçlarını iyileştirir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.