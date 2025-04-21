Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Kent Estetiği Komisyon Başkanı Rıfat Berktaş, Adana’nın çarpık kentleşmenin bedelini ağır şekilde ödediğini belirterek, "Çarpık kentleşme, sadece görsel olarak değil, sosyal ve ekonomik açıdan da kente zarar vermektedir. Uygun olmayan yapılaşma, sosyal izolasyonu artırır, altyapı sorunlarına yol açar ve ekonomik dengesizlikleri derinleştirir" dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Kent Estetiği Komisyon Başkanı Rıfat Berktaş, DAİMFED merkez binasında basın toplantısı düzenledi. İmar sorunları ve çarpık kentleşmenin ele alındığı toplantıda, DAİMFED komisyon üyeleri de hazır bulundu. Toplantıda imar sorunlarına dikkat çeken Berktaş, imar planları ile sahadaki uygulamalar arasında büyük bir uçurum bulunduğunu söyledi.

"Gerçekleşen projeler genellikle planlamadan sapmaktadır"

Adana’nın hızlı ve düzensiz bir kentleşme süreci geçirdiğini ifade eden Berktaş, "Bu süreç, şehrin estetik, sosyal ve çevresel değerlerini zedeleyerek çarpık yapılaşma yol açmaktadır. Şehirdeki binaların estetik uyumu eksik, işlevsel planlamalar yetersiz kalmaktadır" diye konuştu.

Şehir planlamacılarından mimarlara kadar farklı uzmanlıkları bir araya getirecek bir çalışma sistemi öneren Berktaş, şöyle devam etti: "Belediyelerin imar planı oluşturma konusunda ciddi ölçüde eksikleri bulunmaktadır. Mevcut imar planları, şehrin gerçek ihtiyaçları ve sosyal yapısına uyum göstermemektedir. Bu durum, çarpık kentleşmenin temel sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. İmar planları ile sahadaki uygulamalar arasında büyük bir uçurum bulunmaktadır. Gerçekleşen projeler genellikle planlamadan sapmaktadır. Bu durum şehrin düzensizleşmesine neden olmaktadır. Örneğin 15 katlı bir binanın yanında 2 katlı bir yapının yapılmış olması, kentin estetiğini bozarak çarpık kentleşmeye neden olan bir görüntü ortaya çıkarmaktadır" şeklinde konuştu.

"Çarpık kentleşmenin bedelini Adana ödüyor"

Adana’nın çarpık kentleşmenin bedelini ağır şekilde ödediğine vurgu yapan Berktaş, "Güney Adana’da görülen yapılaşma, şehrin kimliğini tehdit ederken, sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. Hızlı yapılan plansız yapılaşmalar, sosyal uyumu bozmaktadır. Aynı zamanda ulaşım, eğitim ve sağlık açısından bu bölgeler doğru hizmet alamamaktadır. Çarpık kentleşme, sadece görsel olarak değil, sosyal ve ekonomik açıdan da kente zarar vermektedir. Uygun olmayan yapılaşma, sosyal izolasyonu artırır, altyapı sorunlarına yol açar ve ekonomik dengesizlikleri derinleştirir" diyerek sözlerini tamamladı.