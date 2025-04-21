Adana’nın Seyhan ilçesinde bir ev ve araca düzenlenen operasyonda 980 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi ve satışına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Seyhan ilçesinde belirlenen bir ikamet ve araca operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 980 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli emniyete götürülürken, haklarında adli işlem başlatıldı.