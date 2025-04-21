Adana’da 24 yaşındaki şahsın öldüğü, 17 yaşındaki kız arkadaşının yaralandığı olayla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden kişinin ayrılmak isteyen kız arkadaşını darbedip bıçakladığı öğrenildi.

Olay, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ayaz (24) kız arkadaşı N.C. ile göl tarafına gitti. İddiaya göre N.C., Ayaz’dan ayrılmak istedi. İkili arasında tartışma çıkınca Ayaz, N.C.’yi darbetti. N.C. korku ve panik içinde bir kız arkadaşına "Mehmet beni dövüyor, kurtarın" diye mesaj attı. N.C.’nin mesaj attığı arkadaşının erkek kardeşi olay yerine geldiğinde, N.C. ve Ayaz’ı yaralı halde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayaz’ın öldüğünü belirledi. N.C. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede suç aleti bıçağın Ayaz’ın yanında bulunduğu öğrenildi.

Hastanede tedavisi süren N.G. polise verdiği ilk ifadede, "Ayrılmak istiyordum, aramızda tartışma çıktı. O sırada Mehmet beni bıçakladı, ben bayıldım. Kendime geldiğimde Mehmet yerde yatıyordu" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.