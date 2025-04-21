Konya’nın Beyşehir ilçesinde "doğada okuyorum" etkinliği düzenlendi.

Yaklaşık 10 yıldır Ankara’da, son bir yıldır da Konya’da kitap okuma atölyeleri ile kadınlara kitap okuma ve doğru anlama rehberliği yapan Yazar Ayşegül Uysal’ın projesi Beyşehir’de hayata geçirildi. Uysal’ın öncülüğünde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı’nın rehberliğinde Beyşehir’in yeşil dokusu ile ön plana çıkan İslibucak mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte kitap sever kadınlar çocuklarıyla bir araya geldi. Güne doğa yürüyüşü ile başlayan katılımcılar, ağaçlara dokunup doğanın sesini dinlerken ardından açık alanda kitap okudu, kitap tahlil atölyesi oluşturdu.

Ayşegül Uysal, etkinliğe ilişkin olarak, bir ay boyunca birlikte aynı kitabı okumanın, ardından bir araya gelip o kitap üzerine konuşmanın ve paylaşım yapmanın insan ruhuna kazandırdıklarına vurgu yaptı.

Özellikle kadınların buna çok ihtiyacı olduğunu ve keşfetmedikleri bir dünyaya böylece harika bir yolculuk yaptıklarını anlatan Uysal, "Özellikle bunu doğada yaptığımızda içsel bir huzura yaklaşıyoruz.

Lütfen doğanın sesiyle okumaya yönelelim, göreceksiniz duymadığınız sesleri duyacak, hiç bir yerde okumadığınız satırları burada bulacaksınız" ifadelerine yer verdi.

"Doğada okuyorum" etkinliği, eğlenceli oyun ve yarışmalarla devam ederken, çocukların da katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte ise anne-çocuk katılımı ile çocuklar tabiatta anneleriyle güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.