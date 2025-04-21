Konya’nın Beyşehir ilçesinde 15 Mart’ta başlayan su ürünleri av yasağı dolayısıyla göl ve göletlerde yürütülen denetim mesaisi devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, göl ve iç sularda su ürünlerinin neslinin korunması amacıyla yürütülen balık av yasağının başlamasının ardından gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerini daha da yoğunlaştırdı. Beyşehir Gölü’nde yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında göl etrafında bulunan karaya çıkış noktaları ile sazlık alanların da denetlendiği, göl içerisinde balıkçı teknesi bulunup bulunmadığı ile sulara ağ atılıp atılmadığının kontrol edildiği belirtildi. Denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, yapılan kontrollerde ele geçirilen bulundurulması yasak olan istihsal malzemelerine el konulduğu, yasa dışı avcılık ve satış yaptığı tespit edilen kişilere ise idari para cezaları uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanan av yasağı süresince tüm avcıların mevzuat hükümlerine uymaları, aksi takdirde yasağa uymayanların cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.